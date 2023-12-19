«دار علوم القاهرة» تهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة: سنكون داعمين لكم

تقدّم الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والوكلاء، وأعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين عام الكلية والإداريون والطلاب، بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جديدة، داعين الله عز وجل له بدوام التوفيق والسداد.

وأكد الدكتور أحمد بلبولة، في بيان صحفي، أنّ المصريين أثبتوا للعالم أجمع بمشاركتهم الإيجابية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، أنّهم خلف قيادتهم السياسية، وأنّهم على قلب رجل واحد، ويبرهنون للعالم أنّهم يمتلكون الوعي الوطني النابع من حبهم الخالص لبلدهم الغالية مصر.

وأضاف عميد الكلية: «نعاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الوقوف خلفه داعمين ومؤيدين، كما نعاهد الرئيس على بذل الجهود والعمل المتواصل من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة».