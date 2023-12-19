«طلاب من أجل مصر» يهنئ السيسي بـ«الرئاسة»: نطالبه باستكمال التنمية

هنأ الدكتور علاء غالب الأستاذ بكلية طب سوهاج، ورئيس طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية ثالثة، داعيا له بالتوفيق في الفترة المقبلة.

وقال «غالب»: «نحن نحب ونؤيد الرئيس ورهاننا منذ البداية كان على وعي الشعب المصري في اختيار الأصلح والأجدر للمرحلة المقبلة في ظل تحديات كبيرة تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا، فالرئيس السيسي هو الأقدر والأجدر لهذه المرحلة ليست من وجهة نظرنا».

وأضاف أستاذ الطب بجامعة سوهاج نطالب الرئيس أن يسير في نفس الطريق ويكمل مسيرة البناء والتنمية التى بدأها وشعب مصر بأكمله خلفه حتى تصبح مصر جنة الله في الأرض، والأولى فى مسيرة التقدم والبناء.

ولفت إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر شاركت فى مسيرات حاشدة أيام الانتخابات الرئاسية ضمنت آلاف الطلاب تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إيمانًا منهم بعظمة مصر فى أن تصبح دولة ديمقراطية.