عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي حريص على إشراك الشباب في كل المجالات

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورسائله للشعب المصري بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية تؤكد أن الشعب شريك أساسي للدولة في عملية البناء والتنمية المستدامة.

وأوضح في بيان له أن الرئيس السيسي حريص على إشراك الشباب في كل المجالات والإنجازات التي تحققها الدولة، لأنه يعبر عن حيوية مصر ومستقبلها.

الانتخابات الرئاسية

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الرئيس السيسي أمامه عدد من التحديات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة في ظل الظروف العالمية عامة والحرب الدائرة على الحدود الشرقية التي تستدعى استنفار كل الجهود، للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام.

وأشار إلى أن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية جديدة، موضحا بأن المصريين على ثقة تامة وكاملة بقدرة الرئيس السيسي على استكمال المسيرة، ومن خلفه شعب محب مخلص ورجال أوفياء قادرين على خوض كل التحديات ومجابهة الصعاب وتجاوز المستحيل.