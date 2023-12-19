«تضامن القاهرة» تهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024

هنأ الدكتور أحمد عبيد، وكيل الوزارة، مدير مديرية التضامن بالقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال مدير مديرية التضامن في نص التهنئة: «يشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الثقة الكبيرة باختياركم لقيادة مصر لفترة رئاسية جديدة».

ملحمة وطنية

وأشار إلى أن الشعب المصري بمشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية في ملحمة وطنية كبيرة غير مسبوقة، أكد على الوعى الكبير وثقة الشعب في قيادته لصنع مستقبل أفضل وتنمية مستدامة لمصرنا الغالية.

وأكد أن جموع المواطنين غير المسبوقة أبلغ دليل على حب ووطنية وانتماء المواطنين لوطنهم، وأن مصر هى مرادهم تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشعر بالفخر والاعتزاز أمام العالم بهذا النجاح.