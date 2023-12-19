توزيع أجهزة «لاب توب» على الطلاب ذوي الهمم في جامعة سوهاج

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج وجمعية الأورمان بالتعاون احتفالية خاصة لتوزيع «22» جهاز «لاب توب» على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة سوهاج.

جاء ذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

حضر الاحتفالية الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وصلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، ورأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ونواب الجامعة، وعميدي الكليات.

دور مهم وحيوي للجمعيات

وأكد رأفت السمان، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأشاد السمان بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

دعم ذوي الهمم

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أن «جمعية الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 48 ألف مريض، وإجراء 7ألاف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 3895نظارة طبية لغير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألفين جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.