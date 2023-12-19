جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي في الجيزة.. تنتهي 24 يناير

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، تفاصيل جدول الصف الثاني الثانوي الترم الأول للعام الدراسي الحالي بعد اعتماده رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤكدا توفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مواعيد امتحانات كل مادة في جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، كما يلي.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعتين والفيزياء لمدة ساعتين.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتين ونصف والجغرافيا ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول غير موحدة على مستوى الجمهورية، وسيتم عقد امتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة، على أن تبدأ يوم 14 يناير وتنتهي 24 يناير، وتتولى المدارس عملية تصحيح الامتحانات.