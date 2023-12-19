نصائح لحماية أسرتك من حوادث الدفايات في الشتاء.. «اترك الباب موارب»

مع اقتراب فصل الشتاء، يزداد إقبال الكثير على شراء واستخدام الدفايات، سواء تلك التي تعمل بالكهرباء أو الغاز، ومع انتشار أنواع كثيرة من الدفايات، والتي يكون معظمها مجهولة الصنع، تزداد حوادث الحروق والاختناق وقلة الأكسجين، لذلك، لابد من شراء دفايات مطابقة للقياسات، وكذا لابد من استعمالها بطريقة صحيحة، إذ ترجع معظم حوادث الدفايات إلى سوء الاستخدام أو إلى عيوب التصنيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل طرق للتعامل مع الدفايات والمواصفات القياسية لها وفقًا للقواعد التي حددتها الإدارة العامة للحماية المدنية على موقعها الرسمي.

نصائح عامة للسلامة أثناء استخدام الدفايات:

· استخدام الدفايات بحذر ولا توجهها إلى الجدران واحرص ألا تكون مواجهة لأي من المفروشات الموجودة في الغرفة.

· عدم ترك باب الغرفة مغلقًا بالكامل، فلابد من تركه مفتوحًا جزئيًا لكي يتمّ تجديد الهواء ولا يحدث اختناق.

· فصل التيار عند القيام بأي أعمال منزلية أخرى، وعدم ترك الدفايات تعمل ليلا لتجنب حدوث ماس كهربائي.

نصائح خاصة للسلامة خلال استخدام الدفايات الكهربائية:

·عدم تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد، وعدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الدفاية عند الاستخدام.

· التأكّد من سلامة الدفاية عند شراؤها وأن تكون آمنة، وألا تتجاوز قدرة الدفاية 2500 وات للجهد و220 فولت مع الحرص على التوصيل المباشر بمقبس الكهرباء وعدم تعدد الوصلات.

نصائح خاصة للسلامة خلال استخدام الدفايات التي تعمل بالغاز:

· التأكّد من أنَّ الدفاية تعمل بشكل صحيح، وأن خراطيم الغاز سليمة وغير تالفة.

· وضع الدفاية في مكان بعيد عن مصادر الاشتعال، وعدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوارها.

· عدم ترك الدفاية تعمل بدون رقابة، وفصلها عند مغادرة المنزل أو النوم.

وباتباع هذه النصائح، يمكن حماية أسرتك من حوادث الدفايات في الشتاء، والتمتع بدفء آمن ومريح.