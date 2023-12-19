جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول بالجيزة.. اعرف معاد كل مادة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن يعقد إلكترونيا في المدارس المتصلة بشبكة الإنترنت إلكترونيًا، وورقياً لطلاب المنازل والدمج والطلاب الذين لم يستلموا التابلت والمدارس الغير متصلة بالإنترنت.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وأكّدت مديرية التعليم بالجيزة، تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي يوم الأثنين 15 يناير 2024 بالمدارس، مشددة على اتخاذ كل الإجراءات لانضباط العملية الامتحانية دون أي عوائق أو مشكلات:-

- يوم الأثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف والفلسفة ساعة ونصف.

- يوم الأثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعتين، والأحياء لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعة ونصف والجغرافيا لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء لمدة ساعة ونصف واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.