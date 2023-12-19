المديريات التعليمية تستلم تابلت أولى ثانوي وتوزعه على الطلاب خلال أيام

تسلمت المديريات التعليمية تابلت الصف الأول الثانوي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدأ توزيعه للإدارات التعليمية، استعداداً لتسليمه للطلاب خلال الأيام المقبلة، حيث تعمل إدارة التطوير التكنولوجي على تنشيط التابلت قبل تسليمه إلى الطلاب تيسيرا عليهم ، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

سرعة تسليم تابلت الصف الأول الثانوي

ووجهت المديريات التعليمية، الإدارات بسرعة تسليم تابلت الصف الأول الثانوي للطلاب، والانتهاء من الإجراءات المتبعة من استلام الأوراق ودفع التأمينات الخاصة بالتابلت، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها يوم 14 يناير المقبل وفقا للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة رسوم التأمين للتابلت حيث يسدد 105 جنيهات في كل عام بمرحلة الثانوية العامة، وذلك لتغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي، ويتم سدادها من خلال مكاتب البريد المصري من خلال توجه ولي الأمر لمكتب البريد، وتسليم بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب ودفع قيمة الرسوم والحصول على إيصال السداد.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.