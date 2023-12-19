تحرير 23 محضر إشغال طريق في حملة مكبرة بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة استمرار تشكيل الحملات لإزالة إشغالات الطريق على مدار اليوم.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية برصد أي مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

حملات إشغال في كفر الدوار ودمنهور

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار حملات مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، ما أسفر عن رفع 700 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مماثلة، أسفرت عن رفع 182حالة إشغال طريق مخالف، وفي رشيد 26 حالة، و22 حالة إشغال طريق مخالف في أبو حمص، كما تم تحرير 23 محضر إشغال.

وشهدت أمس مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، ما أسفر عن تحرير 18 محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.