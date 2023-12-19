تقديم خدمات طبية لـ152 شخصا بالمجان خلال قافلة في 4 قرى بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 152 من المرضى الأكثر احتياجا في قرية ميت حبيش بمركز طنطا، وقرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، وقرية سجين الكوم مركز قطور، وقرية كوم عبود مركز بسيون، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا.

خطة مسحية

وأعلن أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالغربية، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

الخدمات الطبية

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

وأجرت القافلة مسحا طبيا، إضافة إلى تنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 49 ألف مريض، وإجراء 12,716عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9920 نظارة طبية للأكثر احتياجا.