الأمهات المثاليات في مصر 2024.. تكريم 7 فئات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المكرمة هذا العام بمسابقة الأم المثالية 2024 التي يتمّ التقديم عليها بداية من اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر وتستمر لمدة شهر كامل لاستقبال الطلبات.

الفئات المكرمة هذا العام بمسابقة الأم المثالية

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الفئات المكرمة هذا العام بمسابقة الأم المثالية 2024 وهي كالتالي:

1- أن تكون أم كافلة وأم من ذوي الإعاقة.

2- أن تكون أم لابن من «قادرون باختلاف».

3- أن تكون أم حصل أحد أبنائها على بطولة دولية.

4- أن تكون أم قد حصل أحد أبنائها على شهادة علمية «ماجستير، دكتوراه».

5- أن تكون أم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة.

6- أن تكون أم لشهيد من القوات المسلحة.

7- أن تكون أم لشهيد من الشرطة.

وتم وضع هذه المعايير والشروط من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الأم المثالية لهذا العام، وكل هذه المعايير تحمل العديد من المعاني السامية من خلال إعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة.