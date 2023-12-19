«الجارديان» تسلط الضوء على الفوز الكاسح للرئيس السيسي في الانتخابات

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على الفوز الكاسح للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي أعلنت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتولى بذلك الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات.

نسبة التصويت الأعلى

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي حصل على نسبة أصوات بلغت 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة متفوقا على منافسيه الثلاثة، موضحة أن الفترة الرئاسية القادمة هي الثالثة للرئيس المصري.

وأشارت إلى أن انتخابات الرئاسة الحالية والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10-12 ديسمبر، تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودا كبيرة من أجل تجاوز الآثار السلبية نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

تفاصيل مرتبطة بالانتخابات الرئاسية

وتلفت الصحيفة في هذا الصدد إلى شهادة بعض الناخبين الذين أكدوا أن تداعيات الحرب في غزة عززت اختيارهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وهي الحرب التي وصفها الرئيس السيسي بأنها تمثل تحديا كبيرا لمصر.

وأوضحت أن الانتخابات شهدت تنافسا بين أربعة مرشحين، لافتة إلى ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية أن الانتخابات تمثل خطوة جادة نحو التعددية السياسية في البلاد، لافتة أيضا إلى أن الرئيس السيسي تولي الحكم لأول مرة في مصر عبر الانتخابات التي أجريت عام 2014 ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2018 حيث حصل في كلتا المرتين على نسبة أصوات بلغت 97% من إجمالي الأصوات.

وأشارت إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة يعد أحد أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي في السنوات الماضية، والتي وصفها الرئيس السيسي بأنها تمثل انطلاقا للجمهورية الجديدة.