تحرير 98 محضرا تموينيا خلال حملة على المحال والمخابز في سوهاج

قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تحرير 98 محضرا تموينيا في مدن ومراكز المحافظة.

تحرير 98 محضرا تموينيا

وأضاف «إبراهيم»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحال والهيبرات والأسواق، من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 98 محضرا تموينيا خلال اليوم.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم، ما بين عدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية. وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.