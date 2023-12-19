ضبط شخص متهم بالنصب على المواطنين من خلال أعمال الدجل بالإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والنفسي والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، مقيم بمحافظة كفر الشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.