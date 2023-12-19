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«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين متهمين بغسيل 20 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:01 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ(20 مليون جنيه تقريبًا).

 

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