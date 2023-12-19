القبض على متهمين بتبييض 21 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صيدلين امتنعا عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية ما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والسيارات.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ21 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.