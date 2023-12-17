في ضربة استباقية.. «الداخلية» تضبط 550 طربة حشيش بقيمة 3.8 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته 550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلوجراما، و مبالغ مالية متحصلة من بيع المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و850 ألف جنيه تقريباً. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.