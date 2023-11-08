مضاعفة الدعم النقدي المقدم لأصحاب الوحدات بمشروع «سكن لكل المصريين 3»

علقت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على قرار مجلس الوزراء بتعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين، موضحةً: «طرحنا منذ فترة إعلانا لبرنامج سكن لكل المصريين 3، وكان الإقبال يفوق عدد الوحدات الموجودة بكثير، وكانت هناك بعض المواقع فيها 10 آلاف وحدة، والمتقدمين 100 ألف شخص».

وأضافت عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت مقدمة برنامج «مساء dmc»، عبر قناة dmc: «نحاول استيعاب المواطنين الذين لم يحصلوا على الوحدات الجاهزة أو في مرحلة الإنشاء، والمجلس اعتمد الشروط الجديدة المقترحة في ضوء تكلفة الوحدات الحالية التي من المتوقع أن تكون في حدود 500 ألف جنيه للوحدة بمساحة 90 مترا».

مضاعفة قيمة الدعم النقدي

وتابعت: «كنا نقدم دعما نقديا بنحو 60 ألف جنيه كحد أقصى لفئات الدخل الأدنى، ووافق مجلس الوزراء على مضاعفة قيمة هذا الدعم النقدي ليصل إلى 120 ألف جنيه لمواكبة التغير في السعر وتكون الشروط ملائمة للراغبين في شراء الوحدات السكنية».

مواقع وحدات سكن المصريين 3

وأوضحت: «بالنسبة لمواقع وحدات سكن المصريين 3، فإننا سنطرح في ذات المواقع التي طُرحت في الإعلان السابق، وهذا ليس إعلانا جديدا، وهذه الأماكن في أكثر من محافظة، والإقبال الأكبر كان على مدينة أكتوبر الجديدة التي تقدم فيها أكثر من 100 ألف طلب، وهناك في أسوان والمنيا الجديدة وبرج العرب».