لو معاشك 1100 جنيه.. اعرف هيوصل لكام بعد الزيادة في يناير المقبل؟

ينتظر الجميع قدوم العام الجديد 2024 لما يحمله من انفراجات كبيرة وخاصة في المعاشات، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير المُقبل.

رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني

وحسب ما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، أن أجر الاشتراك التأميني تم رفع الحد الأدنى له بدلًا من 1700 جنيه ليكون 2000 جنيه، فضلًا عن والحد الأقصى 10900 بدلا من 12600 جنيه.

1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه

ويبدأ التنفيذ لتلك الخطوات اعتبارًا من 1 يناير المُقبل 2024، كما أن الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024 سيكون 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات.

وسيبلغ الحد الأقصي للمعاش بدلًا من 8720 جنيه، إلى 10080 جنيه، وجاء رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تنفيذًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

ويهدف رفع الحدين الأقصى والأدنى إلى إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.