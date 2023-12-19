الكاتب الصحفي عبدالفتاح علي: المخرج شريف مصطفى عكس مشاعر المواطنين في «أنا الشعب»

قال الكاتب الصحفي عبدالفتاح علي، المشرف العام على فريق عمل الفيلم التسجيلي «أنا الشعب»، الذي عرضته قناتا إكسترا نيوز والحياة، أن بطل هذا الفيلم الحقيقي هو المخرج شريف مصطفى الذي أصّر على مشاهدة كم كبير من الفيديوهات التي رصدت العملية الانتخابية بكل تفاصيلها وزواياها.

فيلم تسجيلي بعنوان «أنا الشعب»

وأضاف «علي» أن عدد الفيديوهات التي تم رصدها في الانتخابات الرئاسية في الخارج اقترب من 2500 فيديو، بينما فيديوهات انتخابات الداخلي وعلى مدار ثلاثة أيام وفي 27 محافظة تجاوز رقم 10 آلاف فيديو، استطاع المخرج العبقري أن يعيد توظيف المشاهد ويبرز أحساس المواطنين بالعملية الانتخابية سواء في الداخل أو الخارج .

وأكد أن فكرة الفيلم ظهرت قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بـ4 أيام، بعد أن وصل تكليف من الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وطالب بإعداد فيلم يوثق فيه كل خطوة وكل لحظة في الانتخابات التي ستكون فارقة في تاريخ مصر.

الشركة المتحدة تطبق مبدأ الحياد

وقال «علي» إنه يشعر بالفخر لانتمائه للشركة المتحدة التي استطاعت تطبيق مبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين بشكل إيجابي ومنحت كل مرشح 100 دقيقة إعلانية مجانيا، فساهمت بدورها المميز في نشر الوعي، ونقلت أفكار المرشحين وبرامجهم إلى كل قرية وإلى كل نجع وإلى كل بيت في مصر.

وأضاف أن مشهد الانتخابات أظهر قدرة الدولة، التي ظلت تعمل على مدار 10 سنوات متواصلة دون كلل أو ملل، فكانت النتيجة أن الشباب تصدروا المشهد، في كل محاوره سواء في تقدم صفوف الناخبين أو في العمل التطوعي في مبادرة حياة كريمة او التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللتان وصلتا لأهلنا البسطاء في قرية وكل نجع ليقدوا خدمات الدولة المختلفة لهم، فكان منطقيا من هذا الشعب العظيم ان يرد الجميل للدولة التي وضعتهم على قمة الأولويات.

كانت قناة «إكسترا نيوز»، وقناة الحياة عرضتا فيلما تسجيليا بعنوان «أنا الشعب»، يسلط الضوء على ملحمة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، والإقبال على صناديق الاقتراع في مشهد تاريخي وحضاري أشاد به العالم.