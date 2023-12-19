أحد صانعي «أنا الشعب»: توثيق الانتخابات الرئاسية في فيلم تسجيلي مهم للغاية

قالت الكاتبة مي سمير، إحدى صانعي فيلم «أنا الشعب»، إن توثيق الانتخابات الرئاسية في فيلم تسجيلي كان مهماً للغاية، حيث كان المشهد الانتخابي هذه المرة مختلفاً عن أي مشهد، خاصة أن مصر تمر بمرحلة مهمة مثل دول المنطقة، ومن ثم كان من المهم رصد وعي وإدراك الشعب المصري لأهمية المرحلة التي تمر بها مصر.

مدى إدراك الشعب لأهمية مشاركته

وأضافت مي سمير، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن الفيلم التسجيلي رصد مدى إدراك الشعب لأهمية مشاركته والإصلاح السياسي الذي تشهده مصر، الذي عُبِّر عنه من خلال الحوار الوطني، والمشهد الانتخابي كان جزءاً من جهود الإصلاح السياسي في مصر، الذي كان من الضروري أن يُشارك فيها الشعب المصري، ومن ثم كان من المهم رصدها بشكل عميق.

ولفتت إلى هناك حرص على تسجيل تعليق الصحافة الأجنبية والغربية على المشهد الانتخابي.

فيلم أنا الشعب

كانت قناة «إكسترا نيوز»، عرضت فيلما تسجيليا بعنوان «أنا الشعب»، يُسلط الضوء على ملحمة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، والإقبال على صناديق الاقتراع في مشهد تاريخي وحضاري أشاد به العالم.