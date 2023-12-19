المشرف العام لفيلم «أنا الشعب»: رأينا من خلاله رد الجميل من الشعب للدولة

قال الكاتب الصحفي عبدالفتاح علي، المشرف على العام على فريق عمل الفيلم التسجيلي «أنا الشعب»، الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل، إن فكرة الفيلم ظهرت قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بـ 4 أيام، مردفا: «لقيت الأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج قالي عايزين نعمل فيلماً نوثق فيه كل خطوة وكل لحظة في الانتخابات، واستغربت جدا نظرا لأن الانتخابات لسه مبدأتش، فقالي لازم نبدأ لأن اللي جاي مشفتهوش قبل كده وهتكون فارقة لمصر».

وأضاف «علي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أن فريق العمل بالفعل بدأ تصوير الفيلم وكل شخص في الفريق أخذ قطاع، ووضع خطة توثق من خلالها كل لحظة وكل خطوة، حيث رأوا من 2000 إلى 2500 فيديو، وبالنسبة لانتخابات الداخل رأوا أكثر من 10 آلاف فيديو، وكشفوا حجم العمل من قبل الشباب منذ 10 سنوات.

وتابع: «رأينا خروج كل شخص من كل نجع وقرية يردون الجميل للدولة، ووصول المتطوعين في حياة كريمة والتحالف الوطني للوصول للنجوع والقرى ويسيروا على أرجلهم لمسافات طويلة لكي يطمئنوا على الأهالي البسطاء للتأكد من حصول على معاشاتهم وتأمينهم الصحي ومواعيدهم للكشف صحيا».

وكانت قناة «إكسترا نيوز»، قد عرضت فيلما تسجيليا بعنوان «أنا الشعب»، يسلط الضوء على ملحمة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، والإقبال على صناديق الاقتراع في مشهد تاريخي وحضاري أشاد به العالم.