«الزراعة»: لا أزمة في إنتاج البصل.. وتحرير محاضر لمفارش التجار المخالفة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ ارتفاع أسعار البصل في الأسواق ليس بسبب نقص الإنتاج أو الصادرات، بل بسبب تخزين التجار للكميات المُنتجة، موضحة أنّ صادرات مصر من البصل هذا العام بلغت 412 ألف طن، أي أقل 100 ألف طن عن العام الماضي، وذلك نتيجة قرار الحكومة بوقف تصدير البصل لمدة 6 أشهر.

وقال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة في بيان صحفي، إنّ هناك 4 نقاط أساسية فيما يخص البصل، وهي أنّ التجار هم الذين يخزنون البصل وليس المزارعين، كما أنّ مصر من أفضل 5 دول في العالم في إنتاج البصل، والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي ولدينا فائض كبير أيضا للتصدير.

ولفت مستشار وزير الزراعة، إلى أنّ مساحة زراعة البصل هذا العام لم تنخفض كثيرا عن الأعوام السابقة، والصادرات ليست السبب في ارتفاع أسعار البصل.

وأضاف إبراهيم أنّ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجّه بشن حملات تفتيشية مكثفة على مفارش البصل لدى التجار في كل المحافظات، وحصرها على مستوى الجمهورية ومراجعة تراخيصها وتحرير محاضر للمخالفين فورا.