تراجع أسعار البصل في الأسواق اليوم الاثنين 18-12-2023

تراجعت أسعار البصل في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 18-12-2023، وسط إجراءات وتكليفات مشددة من الحكومة المصرية، بتنظيم حملات تفتيش لمواجهة تلاعب التجار بمحصول البصل، حرصًا منها على توفير البصل وباقي السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، ليسجل سعر كيلو البصل الأحمر اليوم 31 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر البصل الأبيض 25.53 جنيه للكيلو، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار البصل اليوم

سجل سعر كيلو البصل الأحمر في الأسواق 31 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر الكيلو للبصل الأبيض 25 جنيهًا في سوق العبور.

لجنة ضبط الأسعار

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.

ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية

وأشارت وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، إلى أنّ اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، لافتة إلى أنّه جرى التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدى القصير، أو المتوسط والطويل.

إجراءات لضبط أسعار البصل

ووجّه السيد القصير وزير الزراعة، الجهات المعنية في الوزارة بتحرير محاضر لأصحاب «مفارش البصل» المخالفين من المزارعين والتجار في المحافظات التي تتركز فيها زراعة وتجارة البصل وخاصة الدقهلية والغربية، وهي أكبر المحافظات إنتاجا وتخزينا للبصل.