حملات تفتيشية لوزارة الزراعة على مفارش البصل في 3 محافظات

تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية مع القيام بحصر اعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق.

وقال بيان لوزارة الزراعة إن لجانا من قيادات الوزارة قامت أمس بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه وذلك بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية.

رصد كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات

ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات، وزير الزراعة تواصل مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش اليوم على مفارش البصل في محافظة الجيزة؛ أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها، وتم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق.

هذا وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والاسعار شارك في الحملة د ممدوح السباعي مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة والمهندس عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس اسعد منادى وكيل وزارة الزراعة الزراعة بالجيزة واللواء خالد السيد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك.