شقيقة سيلين ديون تكشف: فقدت السيطرة على عضلاتها.. وأمل الشفاء بعيد

كشفت كلوديت ديون شقيقة النجمة العالمية سيلين ديون آخر تطورات الحالة الصحية بشقيقتها والتي تعاني من مرض عصبي نادر يدعى «متلازمة الشخص المتيبس» ويسبب تشنجات عضلية مؤلمة، قائلة إنَّها فقدت السيطرة على عضلاتها، والأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تستطيع «سيلين» العودة إلى المسرح مرة أخرى، وذلك وفقا لما نشره موقع «TMZ».

وقالت كلوديت ديون، إنَّ وضع شقيقتها حطم قلبها لأن أختها كانت دائمًا منضبطة ومجتهدة، وهي تتذكر والدتها الراحلة التي أخبرت «سيلين» أنَّ عملها بجد سيجعلها ناجحة، لكن هذا النجاح ذاته يبدو الآن مهددًا، متابعة: «هدف سيلين وحلمنا لا يزال هو العودة إلى المسرح، ولكن هل تستطيع القيام بذلك؟ لا أعلم».

تفاصيل الحالة الصحية لـ سيلين ديون

لا تزال الأبحاث حول هذا الاضطراب العصبي مستمرة، ولكن نظرًا لأنه نادر جدًا، فهذا يعني أن التقدم بطيء، وهو الأمر الذي لا تستطيع «كلوديت» استيعابه، مضيفة: «كثير من الناس في نفس الحالة فقدوا الأمل في العثور على علاج على الإطلاق».

وأعلنت سيلين ديون إصابتها بالمرض في مقطع فيديو نشرته عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي، في ديسمبر 2022، مما اضطرها إلى إلغاء مجموعة من مواعيد حفلاتها لعام 2023، ، شوهدت «سيلين» الشهر الماضي في مباراة هوكي بين فريق فيجاس جولدن نايتس ومونتريال كنديانز، وكانت تبدو في حالة معنوية جيدة على الرغم من مشاكلها الصحية.