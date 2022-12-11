قبل سيلين ديون.. أزمات صحية خطيرة هددت مسيرة 3 نجوم عالميين

تواجه النجمة العالمية سيلين ديون أزمة صحية خطيرة قد تؤثر على مسيرتها المهنية، العام الحالي، حيث كشفت في مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» إصابتها بـ«متلازمة الشخص المتيبس»، وهي حالة عصبية نادرة لا علاج لها، تتسبب في تشنجات عضلية وأصبحت تواجه صعوبة في المشي والغناء حيث وصل تأثيره إلى أوتارها الصوتية.

كريس هيمسورث

لم تكن سيلين ديون هي الفنانة الوحيدة التي تواجه تحديا صحيا صعبا قد ينهي حياتها الفنية، حيث سبقها الممثل الأسترالي كريس هيمسورث، الذي أعلن ابتعاده عن التمثيل مؤقتا بعد اكتشاف أن لديه استعداد وراثي للإصابة بمرض الزهايمر، وهو الأمر الذي جاء بمحض الصدفة خلال مشاركته في السلسلة الوثائقية «Limitless» والذي يدور حول التدهور الطبيعي الذي يأتي مع التقدم في العمر والشيخوخة.

وأجرى الممثل الأسترالي سلسلة من الاختبارات الجينية الدقيقة لمعرفة ما ينتظره المستقبل، والتي اثبتت ارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وهو الأمر الذي كان صادما بالنسبة له، وقرر «هيمورث» الحصول على إجازة طويلة من العمل لقضاء المزيد من الوقت برفقته عائلته وأطفاله، وفقا لما كشفه في حواره مع مجلة «فانيتي فير».

جاستن بيبر يصاب بـ «متلازمة رامزي هانت»

شارك المغني الشاب جاستن بيبر جمهوره بتفاصيل إصابته بـ«متلازمة رامزي هانت»، وهو المرض الذي تسبب في إصابته بشلل مؤقت في الوجه مما دفعه إلى تأجيل جولته الغنائية، حيث يتسبب المرض في شلل في الوجه بالإضافة إلى ضعف السمع بشكل مؤقت ولكن قد يصبحان دائمين، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام» في يونيو الماضي.

وتحدث بيبر مع الجمهور عن تفاصيل حالته الصحية، قائلا: «من الواضح كما ترون وجهي، لدي متلازمة تسمى متلازمة رامزي هانت ومن هذا الفيروس الذي يهاجم أعصاب أذني ووجهي، وقد تسبب في إصابة وجهي بالشلل، أصبح تناول الطعام أكثر صعوبة بشكل تدريجي وهو أمر محبط للغاية لقد فعلت كل شيء لأتحسن، لكن مرضي يزداد سوءًا.. صلوا من أجلي».

بروس ويلز يعتزل التمثيل بسبب «الحبسة»

وأعلنت عائلة النجم بروس ويلز، في مارس الماضي، ابتعاده عن التمثيل نهائيا وذلك بعد تشخيص إصابته بـ«الحبسة»، التي تسبب صعوبة أو فقدان القدرة عن التعبير سواء بالكلام أو الكتابة، وصعوبة التواصل، وفقا للعائلة، التي أوضحت في بيانها: «بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية وقد تم تشخيصه مؤخرًا بحبسه، مما يؤثر على قدراته المعرفية، وبعد دراسة متأنية يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير».