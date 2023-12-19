لجنة رئاسية تتابع كفاءة محطات المياه والطلمبات والروافع في كفر الشيخ

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، اللجنة الرئاسية المُكلفة بتفقد قدرات وجاهزية الشركة من معدات، وسيارات، ومحطات مياه شرب، ومحطات وروافع الصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كفاءة محطات المياه والطلمبات والروافع

وتم المرور على مركز الرياض، وتفقدت اللجنة محطة مياه الشرب بالرياض، ورافع صرف صحى البرية، ورافع صرف صحى الثابت، كما شملت الجولة مرور اللجنة على مدينة كفر الشيخ، والمرور على محطة مياه الشرب رقم 2، ورافع صرف صحى رقم 6، ورافع صرف صحي الـ47 عمارة، للاطمئنان على كفاءة محطات المياه والطلمبات والروافع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد شدّد في وقت سابق على ضرورة عمل كافة الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع في كافة المحافظات.

تشكيل لجنة متخصصة لفحص المعدات والعناصر الهندسية

وكشف «السيسي»، عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص وتفقد كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربات كسح وبلدوزرات وغيرها في جميع محافظات الجمهورية، وذلك للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان.