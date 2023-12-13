«العربية لحقوق الإنسان»: الإشراف القضائي على صناديق الانتخابات جرى بشفافية كبيرة

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت العديد من الإيجابيات على رأسها تيسير عملية انتخاب ذوي الهمم، وتوفير استمارات تصويت بطريقة برايل.

مؤتمر صحفي للمنظمة

وأوضح رئيس العربية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي، عقدته المنظمة في أحد فنادق القاهرة، صباح اليوم، أن العملية الانتخابية أيضا شهدت وجود بعض الملاحظات التي تحتاج إلى التطوير، من أبرزها هي وجود بعض اللجان الانتخابية في أدور غير الدور الأرضي، بما يصعب وصول كبار السن، والذين يمثلون ٢٠% من التعداد السكاني من المصريين، ومن الملاحظات التي رصدتها المنظمة أيضا هي وجود عدد كبير من اللجان الفرعية في المقر الانتخابي الواحد مما أدى لاحتشاد آلاف أمام المقر الواحد.

حشد كبير أمام اللجان

كما لفت إلى الحشد الكبير الذي تواجد أمان اللجان، بالرغم من كونه شيء إيجابي إلا أنه كان في بعض الأحيان يؤدي إلى إعاقة عملية التصويت.

وأشاد بدور الحكومة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات، على تعاونها مع المنظمة وتسهيل عملية المتابعة والرصد للمؤسسات المختلفة، كما لفت بشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام الاقتراع الثلاثة.

وأكد أن القضاة كانوا حرصين على التعاون مع ذوي الهمم من أجل استكمال عملية تصويتهم بسلاسة ويسر، والإشراف القضائي للصناديق تمتع بالشفافية، حيث قال: «يبدو لي أن القضاة كان لديهم قلق من أن يكون المرافق لذوي الإعاقة ليس من ذوييهم أو يقوم بأي فعل سلبي في عملية تصويتهم، بالتالي كانوا حرصين على معاونة ذوي. الهمم بأنفسهم في مشهد يدل على شفافية الإشراف القضائي».

ولفت شلبي إلى أن المنظمة عملت على متابعة سير العملة الانتخابية من خلال فريقها الدولي الذي قام بدوره على عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق رئيسية تعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الدولي للمنظمة في القاهرة.