حملة حازم عمر تشيد باستقبال السيسي لمرشحي الرئاسة: مشهد حضاري

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، تكملة للمشهد الحضاري الذى عاشته الدولة في الانتخابات الرئاسية.

استقبال السيسي لمرشحي الرئاسة مشهد حضاري

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرشحين يُثبت أن المنافسة كان الغرض منها مصلحة الوطن في المقام الأول.

وأوضح أن المرشح الرئاسي حازم عمر حقق نتائج إجابية عديدة على أرض الواقع في الانتخابات الرئاسية 2024، ما أدى إلى حصول «عمر» على المركز الثاني في الانتخابات، مؤكدا أن هناك العديد من المكاسب التي حققها الحزب، منها زيادة حجم التواصل مع الجمهور، والاستعداد للمنافسة في الانتخابات البرلمانية 2025.

السيسي يستقبل مرشحي الرئاسة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس.