رئيس حزب الغد: لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين يرسخ تقاليد وقيم الديمقراطية

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن لقاء الرئيس السيسي بمنافسيه بعد إعلان النتيجة وفوزه بالانتخابات من صميم التقاليد والقيم الديمقراطية، والرئيس حريص على ترسيخ القيم الديمقراطية ونشر الثقافة الديمقراطية وحريص على تقديم النموذج الديمقراطي الوطني للأجيال القادمة.

وأضاف «موسى» أن حرص الرئيس على اللقاء صنع هذا المشهد الديمقراطي الكبير ورسالة للجميع بأن الجمهورية الجديدة مختلفة وتسير نحو الدولة المصرية الديمقراطية الدستورية الحديثة التي هي هدف مشروع الحركة الوطنية الكبير الذى نسعى لتحقيقه منذ ثورة 1919.

الانتخابات الرئاسية 2024

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكدًا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.