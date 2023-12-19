إيرادات الأفلام المصرية بالسينما تتراجع.. حققت 670 ألف جنيه في 24 ساعة

عادت إيرادات أفلام السينما المصرية للتراجع مرة أخرى بعد فترة من الانتعاش شهدتها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وسجلت الأفلام المعروضة في السينمات إيرادات بلغت 670 ألف جنيه عن أمس الاثنين، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم «شماريخ» على تواجده في المركز الأول في قائمة إيرادات السينما المصرية، محققا إيرادات بلغت 540 ألف جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم «بلوموندو» في المركز الثاني بـ34 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «العميل صفر» بـ29 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم «فوي فوي فوي» بـ22.9 ألف جنيه.

«أولاد حريم كريم» في المركز الأخير في قائمة الإيرادات.. ويحقق 299 جنيها في يوم واحد

وفي المركز الخامس بقائمة إيرادات الأفلام المصرية، جاء فيلم «سنة أولى خطف» بـ20.9 ألف جنيه، وحقق فيلم «وش في وش» إيرادات بلغت 17.3 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «الخميس اللي جاي» سوى ألفين جنيه، وفي المركز الثامن فيلم «حسن المصري» بـ949 جنيها، يليه «البعبع» بـ747 جنيها، أما المركز الأخير فيلم «أولاد حريم كريم» بـ299 جنيها.