معابد الكرنك تحتفل بتعامد الشمس على قدس أقداس الكرنك غدا

تشهد معابد الكرنك غدا الخميس 21 ديسمبر، ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس الكرنك، في ظاهرة فلكية فريدة، إيذانًا ببدء الانقلاب الشتوي، إذ تنظم المحافظة احتفالية كبرى في المعبد يحضرها مئات السائحين والمهتمين بسياحة الفلك.

رصد مجموعة من كواكب المجموعة الشمسية

وفي هذا السياق تستعرض الوطن معلومات حول هذه الظاهرة الفريدة، وفقا لتصريحات الطيب غريب، مدير معبد الكرنك، والذي قال إن المصري القديم عرف ورصد مجموعة من كواكب المجموعة الشمسية منها كوكب مارس أو المريخ، والذي يعرف علميًا بالكوكب الأحمر بسبب ذرات الحديد الموجودة في غلافه الجوي، ومن العجيب أن يطلق عليه المصري القديم اسم عين حورس الحمراء، حيث برع المصري القديم في مجموعة من العلوم أشهرها الهندسة والطب والفلك وغيرها من العلوم الطبيعية، ولذلك لم يكن من الغريب نجاح المصري القديم رغم قلة الإمكانيات والأدوات التي توفرت له في ذلك الوقت السحيق في رصد مجموعة من الظواهر الفلكية المهمة والتي منها ظاهرة تعامد الشمس.

بدء فصل الشتاء رسميا وفلكيا

ويوضح غريب، أن ظاهرة تعامد الشمس هي إحدى الظواهر الفلكية الهامة التي يجري رصدها كل عام أمام مجموعة الكرنك، إذ تشرق الشمس لتتعامد في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا علي قدس أقداس (مقصورة الزورق المقدس) وسط معابد الكرنك، من كل عام ويتغير هذا اليوم كل أربع سنوات ويتواكب هذا التعامد مع الانقلاب الشتوي والذي يقع في نفس اليوم إيذانا بدخول وبداية فصل الشتاء رسميا وفلكيا.

دراسة الأجرام السماوية

ويشير مدير الكرنك، إلى أن المصري القديم برع في علوم الفلك ودراسة الأجرام السماوية ومواقع النجوم وغير ذلك من الظواهر الفلكية الفريدة، والتي تدل على مدى براعة المصري القديم وأهمية هذه العلوم في حياته اليومية، فقد عرف المصريون القدماء كافة الاتجاهات الأصلية والفرعية بدقة، مجموعة الدب الأكبر والدب الأصغر، وميزوا أماكنها في الفضاء الخارجي بدقة متناهية، هذا بالإضافة لنجم سوبد أو سوبدت أي الحاد وهو نجم الشعري اليمانية الشهير ولعل التسمية ترجع لشدة لمعان هذا النجم كما هو معروف علميا.

فرصة عظيمة للدعاية للسياحة

من جانبه يشير أيمن أبو زيد، رئيس جمعية التنمية السياحية، إلى أنه يقام كل عام مجموعة من الاحتفالات والفعاليات الفنية والعلمية يشارك فيها المعهد القومي للبحوث الفلكية لرصد هذه الظاهرة وقيادات محافظة الأقصر ولفيف من القيادات الأثرية هذا بالإضافة لمجموعة كبيرة من الزائرين والسائحين الأجانب المهتمين بمثل هذه الظاهرة الفريدة الأمر الذي يمثل فرصة عظيمة للدعاية للسياحة المصرية بتسجيل ورصد مثل هذه الظواهر التي تبهر المشتغلين بالعلوم الفلكية في شتي أنحاء العالم والزائرين والسائحين الأجانب على حد سواء مثل ظاهرة تعامد الشمس على قدس القداس معابد الكرنك، وظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد حتشبسوت، وظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده بأبو سمبل، وظواهر الكسوف والخسوف التي يتم رصدها من داخل بعض المناطق الأثرية في ربوع مصر.

واستطرد قائلا: «من الممكن الاستفادة من هذه الظواهر في الترويج لنوع جديد من السياحة التي لا توجد إلا في مصر وفي الآثار المصرية، وهي سياحة الفلك أو سياحة رصد الظواهر الفلكية الفريدة من هذا النوع».