«المؤتمر»: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة يؤكد أنّ مصر دولة ديمقراطية حقيقية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمرشحي الرئاسة الثلاثة، يؤكد أنّ مصر دولة ديمقراطية حقيقية، وأصبحت دولة مؤسسات.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان، أنّ اللقاء يؤكد حرص القيادة السياسية على العمل جنبا إلى جنب مع فئات الشعب كافة، وإعلاء المصلحة العامة، وهذه سياسة جديدة لم نعهدها من قبل، ومن ثم نحن أمام رئيس جمهورية يريد مشاركة كل الفئات في العمل الجاد والحقيقي ودعم فكرة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الدولة المصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أنّ لقاء الرئيس بمرشحي الرئاسة يعكس الديمقراطية الحقيقية التي وصلت إليها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أنّ الفترة المقبلة سيكون هناك عمل حزبي حقيقي على أرض الواقع، وستكون الانتخابات الرئاسية 2024 بداية حقيقة للتعددية الحزبية وانطلاقة قوية للأحزاب السياسية، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد إعلاء صوت الديمقراطية وأنّ الجميع يعمل لصالح الوطن أيا كانت انتماءاته أو توجهاته ما دام يريد مصلحة الوطن.