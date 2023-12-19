«المستقلين الجدد» يشيد بمقابلة السيسي مع مرشحين الرئاسة: خطوة منتظرة

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرسي مبدأ التعددية السياسية ويضرب مثلا في الديمقراطية، ويؤكد أن التحول الديمقراطي ليس شعار بل أفعال، وذلك بمقابلته للمرشحين المنافسين له في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاء الرئيس السيسي مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية يؤكد أن مبدأ الخلاف والتنافس لا يفسد للوطن قضية، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس عن تكملة الحوار خطوة منتظرة، ورعاية لحالة الاصطفاف الوطني، والالتفاف حول الوطن والقيادة.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد أنه لا شك أن مقابلة المرشحين الآخرين يصب في مصلحة الحياة الحزبية عامة، وفي مصلحة تلك الأحزاب خاصة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.