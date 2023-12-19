«برلمانية الشعب الجمهوري»: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة يعزز الشفافية والديمقراطية

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، إنّ استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرشحي الرئاسة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤكد الانفتاح والزخم السياسي في البلاد لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتعكس رغبة الرئيس في تعزيز مناخ الديمقراطية.

وأكد أبوهميلة لـ«الوطن»، أنّ استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية يعزز وجود بيئة سياسية شفافة ومناخ ديمقراطي قوي لبناء الوطن، كما يعزز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف، ما يؤكد ويدل على الاستقرار السياسي في مصر، ويُظهر صور المجتمع المصري بصورة إيجابية أمام المجتمع الدولي.

حملة حازم عمر تشيد باستقبال السيسي لمرشحي الرئاسة

وفي المقابل، أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أنّ استقبال الرئيس السيسي لمرشحي الرئاسة، جاء تكملة للمشهد الحضاري الذي عاشته الدولة المصرية، ويُثبت أنّ المنافسة كان الغرض منها مصلحة الوطن في المقام الأول.