خبير: الاقتصاد المصري شهد نموا هائلا خلال الـ10 أعوام الأخيرة

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري شهد انطلاقة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اتخذ خطوة جريئة بإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، مستندا إلى ثقة الشعب المصري فيه رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة المصرية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف جاب الله لـ«الوطن»، أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في خفض نسبة البطالة بصورة كبيرة إلى نحو 7.2%، وجرى تحقيق معدلات نمو مستدامة بنسبة مرتفعة، وتحقيق فائض أولي مستدام بالنسبة للموازنة العامة، ما عزّز قدرة الدولة على إحداث التنمية.

تنمية سيناء وصعيد مصر

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث تنمية في بقاع الجمهورية كافة، وبينها تنمية سيناء وصعيد مصر، إضافة إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي وتوشكا، متابعا: «دشّن الرئيس العديد من المشروعات في المدن المصرية، ونجح في القضاء على العشوائيات، ولم تقتصر التنمية على ذلك، حيث دشّن الرئيس مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلي تحسين معيشة نصف عدد سكان الدولة المصرية».

وأشار وليد جاب الله إلى أنّ المشروعات الكبرى التي أقيمت في فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر خلال الـ10 أعوام الأخيرة، تعتبر محركا للنمو، فضلا عن تأسيس بنية تحتية متطورة، وإنشاء العديد من المدن بغرض امتصاص الكثافة السكانية، في ظل أنّ الدولة المصرية شهدت تطويرا في ملفات الصحة والتعليم، وشهدت ملفات البترول والغاز الطبيعي والتعدين انطلاقة حققت نتائج جيدة للغاية ساعدت الدولة في تخطي تدعيات أزمة كورونا بنسبة 100%.