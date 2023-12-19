«رياضة الشرقية» تنظم رحلة سياحية ونزهة نيلية لذوي الهمم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لصالح المجتمع.

تنظيم برامج رياضية وثقافية وترفيهية

وأشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والإستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم، قام مركز الفنون والإبداع بمركز شباب ناصر بتنظيم رحلة سياحية ونزهة نيلية لذوي القدرات والهمم، من أصحاب الإعاقات العقلية والحركية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، وذلك بهدف زيادة وعي الاطفال بعظمة تاريخ وآثار بلادهم وكذلك لرسم البسمة على وجوههم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه خلال فعاليات اليوم الترفيهي تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لذوي القدرات والهمم، في حضور أسرهم، بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة المختلفة.