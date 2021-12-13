مؤتمر «إعلام CIC» يناقش 23 ورقة بحثية ويكرم الرموز وشركاء النجاح عبر 8 جلسات

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس لـ«إعلام CIC» الأربعاء المقبل ويستمر لمدة يومين، تحت عنوان «التحول الرقمي وصناعة البيانات والمعلومات.. الرؤى والتحديات»، وفق ما صرح به الدكتور محمود أبو النصر المستشار العلمي للمعاهد الكندية.

يأتي المؤتمر في ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال التحوّل الرقمي ومواكبة للخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية في كل مناحي الحياة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية؛ لرفع الأداء وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار والتحول الاستراتيجي، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كل القطاعات ومنها قطاع الإعلام وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تكريم رموز الإعلام في مؤتمر «إعلام CIC»

من ناحيتها، أكّدت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، أنَّ المؤتمر تأتي أهميته في ظل ما تشهده مصر والوطن العربي من الإسراع نحو التحول الرقمي تماشيًا مع متطلبات التنمية المستدامة، خاصة أنَّ هناك حاجة ملحة لهذا الاتجاه عالميًا لتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا وتحوّراته المستمرة.

4 محاور على مائدة مؤتمر «إعلام CIC»

وأضافت رئيس مجلس إدارة «إعلام CIC»، أنَّ المؤتمر يناقش 4 محاور، الأول: الإعلام الرقمي والأزمات «أزمة كوفيد- 19 كأزمة عالمية»، المحور الثاني: الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي، والمحور الثالث: الإنتاج الإعلامي في العصر الرقمي، والمحور الرابع: الإعلام الرقمي بين الوعي الجمعي وتوهم المعرفة

فيما أشار الدكتور ممدوح القاضي نائب رئيس مجلس إدارة المعاهد الكندية، إلى أنَّ المؤتمر يشارك فيه نخبة من رموز ومسؤولي الإعلام المصري والتحول الرقمي، أبرزهم الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي «إعلام المصريين»، والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس تحرير قنوات «DMC».

كما يشارك في المؤتمر، الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسؤول عن ملف التحول الرقمي في مصر، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المعاهد الكندية، أنَّه سيتمّ تكريم نخبة من رموز الإعلام في مصر أكاديميًا ومهنيًا، ومنهم الدكتور سامي عبدالعزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام الرقمي جامعة عين شمس، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، والإعلامية القديرة لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قنوات الحياة.

بدورها، ذكرت الدكتورة آمال الغزاوي عميدة إعلام المعهد العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث، أنَّ المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين عبر 8 جلسات سوف يناقش 23 بحث وورقة بحثية عن التحول الرقمي والإعلام في مختلف القطاعات والمجالات من باحثين مصريين وعرب، ويتمّ مناقشتها من خلال أساتذة وعمداء الإعلام في مصر والخروج بتوصيات.

«صناعة الإعلام الرقمي» ندوة على هامشالمؤتمر

وعلى هامش المؤتمر، تنظم ندوة بعنوان «صناعة الإعلام الرقمي بين الهواية والاحتراف وأمن المعلومات»، يشارك فيها العديد من رموز الإعلام أبرزهم الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي محمد حبيب مدير تحرير جريدة الأهرام، والدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، والكاتب عبدالجواد أبو كب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، والدكتور محمد حبيب رئيس تحرير قنوات الحياة، والأستاذة إيناس صبحي استشاري التحول الرقمي ويدير الندوة الدكتور سامي الشريف عميد كلية إعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم شركاء النجاح، أبرزهم الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد العام للمنتجين العرب، والدكتورة منى مراد رئيسة مؤسسة، إلى جانب البحوث الفائزة على مستوى المؤتمر.