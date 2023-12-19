عضو بـ«الشيوخ» عن توجيه السيسي باستمرار الحوار الوطني: يثري الحياة السياسية

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة الحوار الوطني خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر، والتي تشهد زخما كبيرا الآن بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية، كما أنه ساهم في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

دعم جهود بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف في بيان صحفي أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الحوار الوطني والإعلان عنه في أول كلمة له بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، يؤكد فاعلية هذا الحوار، وحرصه على إفراز الكثير من الأفكار النابعة من الثقافات المختلفة بشأن العديد من القضايا والملفات التي تهم الدولة المصرية، وتدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة.

مكتسبات الحوار الوطني

وقال إن من أهم مكتسبات الحوار تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والتقارب بين وجهات النظر تحت شعار مساحات مشتركة تهدف جميعها لترسيخ التعاون المشترك في البناء والتنمية، وتقديم كل ما هو في خدمة الوطن وأمنه واستقراره وتنميته في جميع الجوانب المختلفة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يفتح الباب أمام تحقيق التوازن السياسي بين المؤيد والمعارض، وطرح بدائل ومقترحات عن القضايا المثارة، من خلال تفاعل مفهوم قبول الرأي والرأي الآخر في كافة الموضوعات العامة، التي تهم المواطن المصري الذي يستحق الأفضل دائما، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة من خلال التوجهات السياسية المختلفة.

وأضاف أن حرص الرئيس السيسي على لقاء المرشحين الرئاسيون يشير الى تميز المشهد السياسي في مصر، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع الجميع، والكل لا بد وأن يعمل من أجل الوطن ورفعته.