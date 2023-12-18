مصطفى عمار: إعلان الرئيس السيسي استمرار الحوار الوطني أمر مهم

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تضمنت إشادته بمنتهى الرقي بالمتنافسين معه على منصب رئيس الجمهورية، سواء المرشح فريد زهران أو حازم عمر أو عبدالسند يمامة، وتوجيه الشكر لهم على خوض منافسة الرئاسة.

الحوار الوطني من أهم مكتسبات الدولة المصرية

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن الرئيس السيسي أعلن استمرار الحوار الوطني، وهو أمر مهم؛ فالحوار الوطني يعد من أهم المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بفتح باب الحوار لجميع التيارات والأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة التي أثرت الحياة المصرية، ونتج عنها قوائم من العفو الرئاسي للعديد من الشباب الذي لم يحمل السلاح أمام الدولة.

وأشار إلى أن نتاج الحوار الوطني وجود 3 مرشحين للرئاسة ينتمون إلى أحزاب عريقة ومؤثرة في الشارع المصري، وتعد انتخابات 2024 الأولى في تاريخ مصر التي تتصدر لها أحزاب بهذا الشكل وهذه الصورة.