جمال الكشكي: حديث الرئيس السيسي عن عودة الحوار الوطني يؤكد دعمه الكامل له

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن عودة جلسات الحوار يؤكد دعمه الدائم له، مشيرا إلى أن الجلسات المقبلة ستتسع مجالاتها ومساحتها وتزداد المشاركة بها.

الحوار سيحظى برعاية رئاسية

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن الحوار سيحظى برعاية رئاسية، مؤكدا أن الجميع لمس بوادر ثمار الحوار أمام صناديق الاقتراع، فشهدت العملية الانتخابية مشاركة غير مسبوقة من المواطنين.

رؤى جديدة ومشهد سياسي جديد

وتابع: نترقب بداية الجلسات خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك مرحلة جديدة ستشمل رؤى جديدة ومشهد سياسي جديد ومساحات مشتركة أوسع، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسي دافع إضافي قوي لكى يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل أولويات العمل الوطني في الجمهورية الجديدة، وتعد بمثابة رسالة طمأنة لكل القوى السياسية وللمشاركين في الحوار للمضي قدما فيه.

وأضاف الكشكي، أن الحوار الوطني أتاح الفرصة أمام جميع الأطياف والألوان السياسية للمشاركة، مما أفضى لاتساع الأمل، فكان من نتائجه وجود 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي أكدت على التعددية الحزبية السياسية في العملية الانتخابية.