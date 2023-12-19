محافظ جنوب سيناء يتفقد الكامب الشبابي في رأس سدر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الكامب الشبابي بمدينة رأس سدر التابع لوزارة الشباب والرياضة، وهو ضمن 3 كامبات تقيمها الوزارة بالمحافظة، بمساحة إجمالية 2300 متر، ويضم 6 مبان تسع 110 أشخاص.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الكامب يضم منطقة ملاعب وملعبين نجيلة صناعي وملعب متعدد لكرة السلة وكرة الطائرة، وقاعات لورش العمل الفنية وصالة مطعم كبيرة ومبني استقبال، بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات والندوات وبلغت التكلفة الإجمالية للكامب 115 مليون جنيه.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوزارة قائمة على تكملة إنشاء كامبات مدينتي طور سيناء ونويبع، واليوم نتفقد الكامب استعدادا للافتتاح، إذ يعد إضافة للمنشآت الشبابية.

كما وجه محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من أعمال الكامبات حتى يتسنى افتتاحها في 19 مارس المقبل على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي.