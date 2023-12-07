57 مركزا ولجنة انتخابية في محافظة جنوب سيناء.. اعرف العناوين

أعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، أنّ الكتلة التصويتية لمحافظة جنوب سيناء بلغت 99 ألفًا و240 ناخبًا، فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و15 لجنة وافدين، و9 عامة و13 أساسية.

وكشفت المحافظة، أسماء مقار اللجان والمراكز الإنتخابية بمدن محافظة جنوب سيناء الـ9، كالتالي:

وجاءت مقار اللجان والمراكز الإنتخابية بمدن المحافظة على النحو التالي:

مدينة طور سيناء

1- مدرسة الشهيد عمرو شكري خلف الإعدادية.

2- مدرسة طه حسين الابتدائية.

3- مدرسة علي مبارك الابتدائية.

4- مدرسة بدر الابتدائية.

5- مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية.

مدينة شرم الشيخ

1- مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية حي النور التابعة لقسم أول شرم الشيخ.

2- مدرسة جيل أكتوبر الابتدائي بهضبة أم السيد التابعة لقسم أول شرم الشيخ.

مدينة رأس سدر

1- مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية بأرض الجمعية خلف مجلس المدينة التابع لقسم رأس سدر.

2- مدرسة سيد زكريا الابتدائية.

مدينة أبو رديس

1- مدرسة أبو رديس الإعدادية المشتركة بجوار معهد أبو رديس الديني التابعة لقسم أبو رديس.

مدينه أبو زنيمة

1- مدرسة أبو زنيمة الثانوية العسكرية

مدينة نويبع

1- مدرسة بلال بن رباح الإعدادية

مدينه دهب

1- مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية.

مدينة طابا

1- مجلس مدينة طابا القديم.

مدينة سانت كاترين

1- مدرسة السلام الثانوية المشتركة.

لجان المغتربين

الجدير بالذكر أنّ الهيئة الوطنية للإنتخابات، سمحت للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم الثابت ببطاقات الرقم القومي، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة بلجان للمغتربين بأي مدينة يتواجدون فيها، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية.