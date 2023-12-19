محافظ جنوب سيناء يسلم 31 رخصة وفقا لمنظومة المباني الجديدة

سلم اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، 31 رخصة مبنى طبقًا لمنظومة المباني الجديدة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة رأس سدر.

وافتتح المحافظ مركز خدمة المواطنين التابع لوزارة التموين والتجاره الداخلية، والذي يخدم مواطني مدينة رأس سدر، وهو مخصص لاستخراج البطاقات التموينية.

محافظة جنوب سيناء يزور مدينة رأس سدر

وخلال جولته في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، شهد المحافظ اصطفاف السيارات التابعة لبنك الطعام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبيل توزيع 2200 كرتونة، في مدن أبو رديس وطور سيناء وشرم الشيخ لمشروع تكافل وكرامة، وخلال الجولة إلتقى بعض المواطنين وقام بالاستماع لمشاكلهم والمساعدة في تقديم الحلول.

افتتاح ميادين وجدارية بمدينة رأس سدر

وافتتح محافظ جنوب سيناء عدة ميادين وجدارية بتكلفة 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى الجهود الذاتية لرجال الأعمال بمدينة رأس سدر ومنها ميدان يضم ساعة رقمية مضيئة ليلا بتكلفة 150 ألف جنيه يطل على مقصد العائلة وعلى كورنيش المدينة، وقدم المحافظ الشكر للمساهمين في إظهار المدينة بمظهر لائق.

وأهدى محافظ جنوب سيناء، مبلغ 20000 جنيه للجهات التنفيذية بمعدل 75% يوزعها رئيس مدينة رأس سدر و25 % على المدربين الذين قاموا بتدريب الطلاب بالمدارس على الأنشطة الفنية.

حضر الجولة اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة والدكتورة إيناس سمير نائبة المحافظ وعلي إبراهيم حمادة رئيس مدينة راس سدر واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للمشروعات،والعاملين بالجهات المعنية بالمشروعات.