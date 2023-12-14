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انتهاء تصوير مسلسل «حالة خاصة» استعدادا لطرحه على «WATCH IT»

كتب:

أميرة عزالدين
06:22 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة

كشف الفنان طه الدسوقي، عن انتهاء تصوير مسلسه الجديد «حالة خاصة»، والمقرر طرحه على منصة WATCH IT في الفترة القليلة المقبلة.

انتهاء تصوير المسلسل

وأوضح «الدسوقي»، من خلال منشور له من آخر يوم تصوير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «تمت بحمد الله فركش مسلسل حالة خاصة وهيعرض قريب على منصة WATCH IT يارب يعجبكم».

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة طه الدسوقي، غادة عادل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول 10 حلقات، ويعد العمل البطولة المطلقة الأولى للفنان طه الدسوقي بعد آخر أعماله في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الصفارة»، مع الفنان أحمد أمين.

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