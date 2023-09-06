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وفاة عم الفنان طه دسوقي.. ويطالب الجمهور بالدعاء

كتب:

هبة أمين
03:10 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
طه دسوقي

طه دسوقي

أعلن الفنان الشاب طه دسوقي، وفاة عمه، منذ قليل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكشف التفاصيل التي تتعلق بأسباب الوفاة، أو موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتب طه دسوقي، عبر حسابه «فيس بوك»، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله عمي محمد دسوقي جنيدي، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

موعد ومكان عزاء عم طه دسوقي

وتفاعل متابعوه وأصدقاءه من داخل وخارج الوسط الفني مع منشور طه دسوقي، وقدموا له تعازيهم لوفاة عمه، ودعواتهم له بالرحمة والمغفرة، مع تساؤلات عن موعد ومكان الجنازة.

جائزة أفضل ممثل صاعد

وكان طه دسوقي، حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد مؤخرًا من قبل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، والتي استضافتها أرض العلمين، في إطار فاعليات مهرجان العلمين الجديدة.

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