غدا.. تكريم "المتحدة للخدمات الإعلامية" بالمؤتمر الدولي السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة"

أعلنت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC ورئيسة المؤتمر أن المؤتمر الدولي السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة" سيشهد تكريم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية نظرا للدور الكبير الذي قامت به في الفترة الاخيرة في معركة الوعي ومواجهة الحملات الاعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية والدفاع عن وجهة نظر الدولة المصرية في كل ما يخص الامن القومي سواء الدور الذي قامت به قناة القاهرة الاخبارية في نقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة وقبلها في السودان في ظل غياب الموضوعية والمهنية عن الاعلام الاقليمي والدولي أو حتي الدور الذي قامت به القناة الوثائقية أو برامج التوك شو في قنوات المتحدة او حتي قطاع الدراما والمنصات الرقمية .

وأضافت الدكتورة آمال الغزاوي عميد اعلام CIC وأمين عام المؤتمر ان الجلسة الافتتاحية تشهد مشاركة الأستاذ/ عمرو الفقي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والكاتب الصحفي/ ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني والوزير المفوض/ يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري – وزارة الصناعة والتجارة والدكتور/ محمود مسلم - رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن - رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري والأستاذة/ نائلة فاروق - رئيسة التليفزيون المصري والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام. والاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع والاستاذ ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الاهرام والأستاذ الدكتور/ عادل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.والاستاذه تغريد حسين رئيس قناة النيل الإخبارية ونخبه من الأكاديميين والممارسين

وأشارت د. أمال الغزاوي أن المؤتمر الذي ينطلق غدا الاربعاء العاشرة صباحا بمقر الجامعة بالتجمع الخامس يتضمن 4 جلسات نقاشية و8 جلسات بحثية لمناقشة أكثر من 20 بحث وورقة بحثية علي مدار يومين منهم جلسه باللغة الانجليزية يشارك فيها مجموعة من الباحثين من مصر وكندا واندونيسيا والسعودية والامارات