«المؤتمر»: الشركة المتحدة تميزت بتغطية حيادية غير مسبوقة في انتخابات الرئاسة

أشاد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتغطية الإعلامية لقنوات وصحف ومواقع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وقال «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقنواتها وصحفها ومواقعها، تميزت في تغطيتها للانتخابات الرئاسية 2024 بحيادية غير مسبوقة، وكانت مثالا لنموذج يحتذى به في المستقبل.

الشركة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كانت بالفعل تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرًا إلى أنه يأمل باستمرار هذه المساحات الإعلامية ممنوحة للأحزاب والنخب السياسية؛ لإعلان آرائهم.

كما أشاد بحالة الوعي لدى الشعب المصري، وحرصه على المشاركة الإيجابية بكثافة خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، وهو ما عكس صورة حضارية أمام العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذا المشهد دليل على اكتمال نضج الشعب المصري.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الإثنين، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، في الانتخابات الرئاسية 2024، وحصوله على إجمالي 39 مليونًا 702 ألفًا و451 صوتًا بنسبة 89.6% من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.